Cazzu anunció su primer show en un estadio: dónde y cómo comprar las entradas

Cazzu abrió el 2026 haciendo historia en los festivales de Jesús María y Cosquín, con shows especialmente diseñados para cada escenario, donde fusionó folklore y urbano junto a una banda con instrumentos tradicionales, fue ovacionada por el público y recibió el poncho coscoíno como símbolo de reconocimiento dentro del circuito folklórico argentino.

Palpitando sus próximos conciertos, la artista viajó a Jujuy y protagonizó un evento histórico en la Plaza General Manuel Belgrano, donde miles de personas llegaron desde distintas provincias para vivir una jornada única que incluyó una transmisión especial junto a OLGA. Allí, Cazzu anunció uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer estadio en Jujuy en el Estadio 23 de Agosto, como parte del Tour Latinaje 2026.

La artista se presentará en Jujuy en el Estadio “23 de Agosto” por primera vez el día 12 de septiembre y las entradas estarán disponibles a través de NorteTicket. La Preventa Macro Visa empezará el lunes 2 de marzo a las 12 hs y la venta general iniciará el martes 3 de marzo a las 12hs.

Con la fuerza escénica que la hace única y magnética, enaltecida por una puesta deslumbrante, Cazzu convirtió a “Latinaje” en mucho más que un espectáculo. Esta obra de arte, musical, poética y teatral es una experiencia que atraviesa de lleno todos los sentidos.

Con un reconocimiento global que explota las plataformas y llena cada sala de este gran tour, Cazzu se encuentra escribiendo uno de los capítulos más fuertes de su trayectoria. Camaleónica, poderosa y dueña de una voz que conquista todos los géneros que se propone, la jujeña rinde un extraordinario homenaje a la cultura latinoamericana.

Minutouno.com