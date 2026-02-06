Corrientes: avanzan los acuerdos para instalar centrales fotovoltaicas en parques industriales

El Gobierno de Corrientes dio un nuevo paso en la incorporación de centrales fotovoltaicas en parques industriales. Se firmaron convenios interinstitucionales para avanzar en la instalación de plantas solares en Santa Rosa, Paso de los Libres, Bella Vista y Curuzú Cuatiá.

Los acuerdos fueron suscriptos por el Ministerio de Industria, a cargo de Mariel Gabur, y la Secretaría de Energía, encabezada por Arturo Busso. Se estableció un esquema de cooperación para el desarrollo de infraestructura energética destinada a acompañar el crecimiento industrial.

Según se informó, el Ministerio de Industria pondrá a disposición superficies dentro de los parques industriales, mientras que desde el área energética se gestionará el financiamiento y se promoverá la concreción de los proyectos de generación solar.

Energía para la industria

El secretario de Energía explicó que la iniciativa responde a una demanda concreta de las empresas radicadas en estos predios, que requieren un suministro eléctrico estable y de calidad. En ese sentido, señaló que la generación de energía en el mismo punto de consumo permite mejorar el servicio y reducir los cuellos de botella que se producen en los horarios de mayor actividad.

Busso recordó que la provincia ya cuenta con antecedentes en generación solar a través de cooperativas que instalaron seis centrales fotovoltaicas en localidades como Virasoro, Bella Vista, Monte Caseros y Juan Pujol, que aportan en conjunto unos 3 megavatios de potencia. No obstante, remarcó que la actual gestión impulsa una política más activa para aumentar la participación de energías renovables en la matriz energética provincial.

Actualmente, el 27% de la matriz energética de Corrientes proviene de fuentes renovables, sin contabilizar el aporte de Yacyretá. Con cuatro nuevas centrales solares en ejecución, ese porcentaje se elevará al 46%, y la incorporación de estos proyectos en parques industriales permitirá ampliar la generación distribuida y atender déficits energéticos regionales.

Tras la firma de los convenios, el próximo paso será facilitar la llegada de inversión privada para el desarrollo de las centrales. La energía producida podrá ser comercializada directamente a las empresas, o bien a través de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) o cooperativas. Esto como consecuencia de la desregulación del mercado eléctrico, vigente desde noviembre pasado.