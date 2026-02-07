Racing busca su primer triunfo del torneo

Racing buscará salir del fondo de la Zona B del Torneo Apertura y sumar su primer triunfo cuando reciba este sábado a Argentinos Juniors por la cuarta fecha.

El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 18 horas y tendrá el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

El equipo de Gustavo Costas viene de perder 3-1 ante Tigre, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En otra pobre presentación de la Academia, los de Avellaneda consumaron su tercera derrota al hilo en este certamen y están últimos sin puntos.

Para este encuentro ante el Bich´ y, teniendo en cuenta la preocupación que generó los resultados y el rendimiento en estas tres fechas, el entrenador mantiene la duda de si jugará con un 4-3-1-2 o un 3-4-3.

En caso de ser la primer variante, Santiago Sosa se incorporaría al mediocampo, sector donde Matías Zaracho reemplazaría a Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez a Valentín Carboni.

En caso de ser la segunda opción, Sosa se mantendría como líbero en la defensa y Zuculini seguiría siendo el mediocampista central de Racing.

Por su parte, el equipo dirigido por Nicolás Diez viene de empatar 0-0 con Belgrano de Córdoba el lunes en el estadio Diego Armando Maradona. Con este resultado, los del barrio porteño de la Paternal alcanzaron los 5 puntos en este certamen y están en zona de clasificación dentro de la Zona B.