Corrientes: asumieron las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento

Asumieron las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes. La ceremonia se realizó este viernes a las 8, en un acto en el Salón de Acuerdos “Patria, Libertad y Constitución” y combinó presencialidad con modalidad remota.

Guillermo Horacio Semhan juró como presidente titular del Consejo de la Magistratura, mientras que Alejandro Alberto Chaín asumió como presidente titular del Jurado de Enjuiciamiento. Ambos organismos son clave en la selección y control de magistrados en la provincia.

El acto

En la primera parte del acto, se constituyeron las autoridades del Jurado de Enjuiciamiento. Chaín asumió como presidente titular y Fernando Augusto Niz como presidente sustituto del órgano, bajo la lectura de la secretaria del Jurado y conforme a las acordadas vigentes.

La segunda parte estuvo destinada a la conformación del Consejo de la Magistratura, encargado de los procesos de selección de magistrados. Semhan juró como presidente titular y Luis Eduardo Rey Vázquez asumió como presidente suplente.

Posteriormente, se tomó juramento a los representantes académicos y profesionales del órgano, tanto de manera presencial como virtual. Esto incluyó a miembros de la Facultad de Derecho de la Unne y de los colegios de abogados de la primera circunscripción y del interior de la provincia.

Con la firma de las actas correspondientes, el Consejo de la Magistratura quedó debidamente constituido. Se recordó que en mayo completarán sus juramentos los representantes del estamento de magistrados y miembros del Ministerio Público.