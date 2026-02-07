River y Tigre disputan un choque de invictos en el Monumental

River y Tigre protagonizarán este sábado un duelo de invictos en la Zona B del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 20 horas del sábado y tendrá el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Rosario Central, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha. En un partido chato y friccionado, los del barrio porteño de Núñez no pudieron hilvanar su tercer triunfo al hilo y perdieron la oportunidad de ser líderes de la Zona B en conjunto a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Para este encuentro ante el Matador, el laureado entrenador riverplatense realizará una modificación obligatoria por el desgarro del delantero de Sebastián Driussi, que será reemplazado por el curuzucuateño Maximiliano Salas.

Además, ya habiendo cumplido su fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia La Plata en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron los 7 puntos en este certamen y quedaron como escoltas e invictos en este inicio.

En la Zona B, el líder es Independiente Rivadavia con 9 puntos y el lunes visitará a Estudiantes de Río Cuarto. En tanto que en el segundo lugar aparecen Tigre y River con 7 unidades cada uno. Un poco más atrás está Gimnasia La Plata con 6 puntos.

Por el mismo grupo, este sábado, desde las 17, jugarán Aldosivi de Mar del Plata y Rosario Central.

Racing - Argentinos se medirán desde las 18. En tanto que a partir de las 21.15 se enfrentarán Belgrano - Banfield y Newell’s - Defensa, en el único partido de la Zona A.