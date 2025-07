Temblor político en España por denuncias de violencia

Un nuevo escándalo roza a la coalición que gobierna España: Iñigo Errejón, portavoz en el Congreso de Sumar, el partido a la izquierda del PSOE y su socio minoritario en el gobierno, renunció ese jueves a su banca y a la vida política. Desde Sumar confesaron que estaban investigando una denuncia en su contra por violencia machista.

“El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, a mi salud mental y a mi estructura afectiva y emocional”, señaló el ex diputado en un comunicado en su cuenta de X.

“En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros -agregó sin hacer referencia a la denuncia en su contra-. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo”, agregó.

Errejón, de 40 años, apuró su salida del Parlamento cuando trascendió en redes la denuncia de una mujer que lo señala como maltratador psicológico en la intimidad.

Fue la periodista y activista feminista Cristina Fallarás quien publicó el relato anónimo contra el ahora ex diputado quien, según una mujer que estuvo con él, “monta números” si durante la intimidad del sexo no ceden a las “prácticas humillantes” que él propone.

“Es un maltratador psicológico”, lo definió la mujer que lo denunció.

“Te echa de su casa”

“Es extremadamente simpático inicialmente para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo, empiezan los desplantes y el gaslighing (siempre eres tú que no entiendes al diputado). Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa”, explicó