Hay tres detenidos por el secuestro y asesinato de un rabino en Dubái

La policía de los Emiratos Árabes Unidos arrestó a tres ciudadanos uzbekos por el asesinato de un rabino israelí-moldavo, un ataque que ha suscitado preocupaciones para la creciente comunidad israelí en el país.

La declaración de este lunes del Ministerio del Interior del país no ofreció un motivo para el asesinato de Zvi Kogan, aunque un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo más tarde a The Associated Press que simplemente había sido “asesinado por ser quien era”.

El Ministerio del Interior identificó a los tres hombres como Olimboy Tohirovich, de 28 años, Makhmudjon Abdurakhim, de 28 y Azizbek Kamilovich, de 33. La agencia de noticias estatal WAM mostró imágenes de los tres hombres, con los ojos vendados, vestidos con uniformes de prisión y chanclas.

La investigación preliminar sobre los hombres es “en preparación para remitirlos a la fiscalía pública para una investigación más profunda”, dijo el Ministerio del Interior.

Informes de medios israelíes, citando a funcionarios de seguridad no identificados, habían alegado que uzbekos estaban involucrados en el asesinato de Kogan. Bandas criminales transnacionales previamente han sido contratadas en complots iraníes dirigidos a disidentes y otros.

El rabino israelí-moldavo, Kogan, de 28 años, un rabino ultraortodoxo que desapareció el jueves, dirigía una tienda de comestibles kosher en la ciudad futurista de Dubái, donde los israelíes han acudido en masa para comercio y turismo desde que los dos países establecieron lazos diplomáticos en los Acuerdos de Abraham de 2020.

El acuerdo se ha mantenido a pesar de más de un año de crecientes tensiones regionales desencadenadas por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Pero la devastadora ofensiva de represalia de Israel en Gaza y su invasión del Líbano, después de meses de lucha con el grupo militante Hezbollah, han avivado la ira entre los emiratíes, los ciudadanos árabes y otros residentes en los EAU.

Irán, que apoya a Hamas y Hezbollah, también ha amenazado con represalias contra Israel después de una ola de ataques aéreos que Israel llevó a cabo en octubre en respuesta a un ataque con misiles balísticos iraníes. La embajada de Irán en Abu Dabi ha negado que Teherán estuviera involucrado en el asesinato del rabino.