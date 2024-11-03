Israel informó que mató a un alto mando militar de Hezbollah

El Ejército de Israel amplió su ofensiva militar y capturó a un alto mando de Hezbollah y mató a otro en el Líbano. En paralelo, bombardeó una fábrica subterránea de armas de Hamas en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de Jaafar Khader Faour, el comandante de una unidad de misiles y cohetes de Hezbollah, durante un ataque aéreo sobre la zona de Jouaiyya, en el sur del Líbano.

Jafaar Khader Faour fue acusado por las FDI de ser el responsable de “múltiples ataques con cohetes hacia los altos del Golán, incluido el ataque que resultó en la muerte de civiles israelíes del kibutz Ortal y el ataque a Majdal Shams, que mató a 12 niños y adolescentes en territorio israelí”.

Por su parte, la fuerza naval israelí montó un megaoperativo militar durante las últimas horas del viernes y en la madrugada del sábado desembarcó en Batroun, una ciudad con mayoría de población cristiana que está ubicada al norte de Beirut.

Esta operación derivó en la captura de un alto mando militar de Hezbollah, Imad Fadel Ahmaz, quien ya fue trasladado a una zona no consignada de Israel para ser interrogado.

“Ahmaz fue detenido para ser interrogado y así poder saber más sobre las operaciones navales de Hezbollah”, deslizaron fuentes del ejército israelí en las últimas horas, según informó la agencia EFE.

El comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicó que Ahmaz “actualmente está siendo interrogado por la Unidad 504" y que seguirán “actuando donde sea necesario para proteger al Estado de Israel y a sus ciudadanos”.

Medios libaneses detallaron que el operativo para capturar a Ahmaz fue llevado adelante por más de veinte soldados, y todavía no está claro si formaban parte de la fuerza naval israelí o si eran de otras fuerzas involucradas.

El ministro de Transporte del Líbano, Ali Hamieh, declaró que el capturado cumple funciones como capitán de embarcaciones civiles y comerciales, y detalló que estaba en Batroun cursando una especialización.

Desde el ejército israelí señalaron a Ahmaz como comandante de la Brigada Nasser de cohetes de Hezbollah, responsable de muchos de los ataques contra Israel desde los atentados del 8 de octubre del año pasado.