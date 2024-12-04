Machado alertó por el asedio policial a la embajada argentina en Caracas

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este miércoles que efectivos de seguridad del Estado amenazaron con un "eventual ingreso" en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas -custodiada por Brasil-, donde se encuentran asilados seis antichavistas desde marzo.

A través de una publicación en X, Machado indicó que, en la madrugada de este miércoles, más de 20 funcionarios de cuerpos de seguridad se presentaron en la residencia diplomática en cinco patrullas y vehículos civiles.

"La presencia de los funcionarios, con actitud agresiva, incluyó hostigamiento e instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática, generando zozobra y terror en los alrededores, además del cierre de la calle, perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos, incluyendo a otras delegaciones diplomáticas que residen en la misma calle", añadió.

La ex diputada, que está oculta en algún lugar del país debido a las amenazas que recibió del régimen chavista, recordó que la sede de la residencia está sin servicio eléctrico desde hace 12 días porque "fueron robados los fusibles por parte del régimen", junto a las "restricciones de agua (potable) y otros servicios".

"Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de Argentina y de Brasil para que atiendan esta situación con la gravedad que merece y dedicar todos sus esfuerzos para lograr los salvoconductos", pidió la dirigente en su búsqueda de protección.