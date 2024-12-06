Suspendieron la elección presidencial de Rumania

El máximo tribunal de Rumania anuló las elecciones presidenciales en curso tras acusaciones de intromisión rusa y dictaminó este viernes que todo el proceso, que debía concluir este fin de semana, tendría que repetirse.

La segunda vuelta, prevista para el domingo y que ya ha comenzado en los colegios electorales del extranjero, habría enfrentado al candidato de extrema derecha prorruso Calin Georgescu contra la líder centrista proeuropea Elena Lasconi.

"El proceso electoral para elegir al presidente de Rumania se repetirá en su totalidad y el gobierno fijará una nueva fecha y... calendario para los pasos necesarios", afirmó el tribunal en un comunicado.

Georgescu obtuvo números de un solo dígito en las encuestas de opinión antes de la primera ronda de votación el 24 de noviembre, pero luego ascendió al primer lugar, lo que planteó dudas sobre el resultado.

Georgescu quiere poner fin al apoyo rumano a Ucrania contra la invasión rusa. Si ganara la presidencia, cambiaría radicalmente la política prooccidental del país miembro de la UE y la OTAN, y acercaría a Rumania a un cinturón de estados de Europa central y oriental que tienen poderosos políticos populistas y afines a Rusia, entre ellos Hungría, Eslovaquia y Austria.

La decisión judicial del viernes sumió al país en el caos institucional.

El mandato del actual presidente Klaus Iohannis termina el 21 de diciembre.