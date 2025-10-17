Escándalo británico

Acorralado por los escándalos, el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Gran Bretaña, anunció el viernes la renuncia a su título de duque de York en medio de las crecientes controversias en torno a las acusaciones de abuso sexual a una menor en su contra y sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El miembro de la familia real ha estado bajo escrutinio público desde 2021, cuando Virginia Giuffre lo acusó de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando era menor, en un encuentro facilitado por el exfinancista norteamericano.

Evitó entonces el juicio civil en Estados Unidos por un acuerdo millonario, pero debió renunciar a ser un “miembro activo” de la familia real, no puede participar más en actos oficiales y ya no es tratado como “Su Alteza Real”.