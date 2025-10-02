Israel: hay más de 400 activistas detenidos de la flotilla que iba a Gaza

Más de 400 activistas propalestinos a bordo de 41 barcos de una flotilla de ayuda para la Franja de Gaza fueron detenidos por las fuerzas navales israelíes, declaró este jueves un responsable israelí. De acuerdo con información transmitida extraoficialmente, de los detenidos, cuatro son argentinos que integran diversos espacios de apoyo a Palestina en contra de lo que denuncian como un “genocidio” al pueblo de Gaza.

"Durante una operación que duró unas 12 horas, el personal de la Marina israelí frustró un intento de incursión a gran escala por parte de cientos de personas a bordo de 41 navíos, que habían declarado su intención de violar el bloqueo marítimo legal en la Franja de Gaza", explicó el funcionario.

"Al final de la operación, más de 400 participantes fueron trasladados con total seguridad al puerto de Ashdod, para que la policía israelí se hiciera cargo de ellos", añadió.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este jueves a "soldados y comandantes" de la marina israelí que interceptaron las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que en palabras del dirigente "repelieron una campaña de deslegitimación" contra Israel.

"Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, quienes llevaron a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente", recoge el comunicado, que llegó tras concluir la festividad del Yom Kipur, la más sagrada para el judaísmo.

"Su importante acción impidió que decenas de buques entraran en la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel", concluyó.

La Global Sumud Flotilla se encuentra casi completamente desarticulada. De sus 500 integrantes, 443, más del 90 %, están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

La flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales.

Por ello, en poco más de 12 horas, abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción de la Summertime, dando por finalizada la misión.

La operación continúa y continuará durante la noche hasta que pase por ese proceso de registro "el último barco de la flotilla", dijo la policía israelí en un comunicado.