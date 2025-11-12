"Trump estuvo horas en la casa” de Epstein con una víctima de tráfico sexual

El delincuente sexual Jeffrey Epstein se refirió a Donald Trump como el "perro que no ha ladrado" y le dijo a su ex compañera Ghislaine Maxwell que una presunta víctima había "pasado horas en mi casa" con Trump, según la correspondencia por correo electrónico publicada este miércoles por los demócratas en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Pero Trump acusó a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos de Epstein. "Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas", afirmó Trump en Truth Social en alusión a la parálisis presupuestaria de 40 días en Estados Unidos, que le achaca a sus opositores.

Poco antes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho en un comunicado: "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios progresistas para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump".



"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump", escribió Epstein en un mensaje plagado de errores tipográficos a Maxwell en abril de 2011. "(La víctima) pasó horas en mi casa con él, nunca se le ha mencionado".

"He estado pensando en eso... ", respondió Maxwell.

Ese intercambio de correos electrónicos, que se produjo pocas semanas después de que un periódico británico publicara una serie de historias sobre Epstein, Maxwell y sus poderosos asociados, fue uno de los tres publicados por los demócratas de un lote de más de 23.000 documentos que el comité recibió recientemente del patrimonio de Epstein en respuesta a un pedido judicial.

Los nombres de las presuntas víctimas, muchas de ellas menores de edad, y otra información de identificación personal fueron quitados de los mensajes.

En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de filtrar "selectivamente" correos electrónicos a "medios liberales" para crear "una falsa narrativa para difamar al presidente" Trump.

Agregó que la víctima mencionada, cuya identidad se ocultó en el mail, es Virginia Giuffre, que ha negado que Trump estuviera involucrado en los delitos de Epstein.

Trump ha negado enfáticamente cualquier participación o conocimiento de la operación de tráfico sexual de Epstein. Después del arresto de Epstein en 2019, Trump dijo que no había hablado con él en 15 años.

A principios de 2025, el presidente afirmó que terminó su asociación con Epstein a principios de la década de 2000 después de descubrir que Epstein y Maxwell supuestamente estaban reclutando a empleados de Mar-A-Lago.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico de niñas y mujeres. Maxwell, quien ha negado constantemente haber actuado mal, actualmente cumple una sentencia de prisión de 20 años en Texas por tráfico sexual infantil y otros delitos relacionados con Epstein.

Los otros intercambios de correos electrónicos recientemente publicados son entre Epstein y el autor Michael Wolff, quien ha escrito cuatro libros que narran la presidencia de Trump. Wolff ha dicho que habló extensamente con Epstein sobre Trump durante su reportaje para los libros.

"Escuché que CNN planea preguntarle a Trump esta noche sobre su relación con usted", le escribió Wolff a Epstein en diciembre de 2015, seis meses después de que Trump ingresara oficialmente a la carrera por la Casa Blanca.

"Si tuviéramos que elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?", respondió Epstein.

"Creo que deberías dejar que se ahorque", respondió Wolff al día siguiente. "Si dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te da una valiosa moneda política y de relaciones públicas. Puede colgarlo de una manera que potencialmente genere un beneficio positivo para usted o, si realmente parece que podría ganar, podría salvarlo, generando una deuda. Por supuesto, es posible que, cuando se le pregunte, diga que Jeffrey es un gran tipo y que ha recibido un trato injusto y es víctima de la corrección política, que va a ser prohibida en un régimen de Trump".

El tercer mensaje, intercambiado entre Epstein y Wolff mientras Trump estaba en su primer mandato presidencial en enero de 2019, parece tocar el tema de si Trump había prohibido a Epstein años antes ser miembro de Mar-a-Lago, el condominio que en Palm Beach del que Trump es propietario.

"Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca fue miembro", escribió Epstein, "Por supuesto que sabía sobre las chicas cuando le pidió a Ghislaine que se detuviera"

La Casa Blanca no hizo comentarios al respecto.

Una lanza en el costado de Trump

El caso Epstein siempre incomodó a Trump. El presidente publicó en julio una larga publicación en redes sociales que en parte culpó a los demócratas de crear una controversia sobre los archivos relacionados con Epstein, a los que calificó de "estafa" y "engaño".

"Su nueva estafa es lo que siempre llamaremos el engaño de Jeffrey Epstein, y mis partidarios del PASADO han mordido este anzuelo”, escribió en ese momento.

La publicación de los correos electrónicos se produce el mismo día en que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, tiene previsto juramentar a la representante electa Adelita Grijalva, una demócrata de Arizona que ganó una elección especial el mes pasado.

Una vez que preste juramento, se espera que Grijalva estampe la firma final en una petición para forzar una votación sobre un proyecto de ley de la Cámara que obligaría al Departamento de Justicia a publicar los archivos completos de investigación del gobierno sobre Epstein.

Lo más pronto que podría ocurrir esa votación es la primera semana de diciembre, después del receso de Acción de Gracias.

"El Departamento de Justicia debe hacer públicos los archivos de Epstein de inmediato", dijo el representante Robert García, demócrata de California, el demócrata de mayor rango en el comité de Supervisión, que está llevando a cabo una investigación sobre el manejo de las investigaciones sobre Epstein por parte del gobierno federal.

"Cuanto más intenta Donald Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubrimos. Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente", dijo García.

Los famosos “archivos de Epstein” son un dolor de cabeza para la Casa Blanca. El Departamento de Justicia, en una declaración sin firmar a principios de este año, anunció que no publicaría los archivos, a pesar de que Trump en su campaña había prometido hacerlo.

La declaración decía que el gobierno no había encontrado evidencia de una "lista de clientes" o evidencia creíble de que "Epstein chantajeó a personas prominentes como parte de sus acciones".

El comité de Supervisión emitió una citación partidista al Departamento de Justicia en agosto para todos los registros relacionados con Epstein y Maxwell.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha revelado solo una pequeña fracción de los documentos y otras pruebas recopiladas por los investigadores federales en el transcurso de múltiples investigaciones sobre la presunta operación internacional de tráfico sexual de Epstein.

