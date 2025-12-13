Israel mató a un jerarca de Hamas

Israel afirmó este sábado que mató a Raad Saad, un alto comandante de Hamás en Gaza, después de que un artefacto explosivo detonara e hiriera a dos soldados israelíes en el sur del territorio.

Si bien no confirmó la muerte de Saad, Hamás señaló que un vehículo civil había sido atacado fuera de la ciudad de Gaza y sostuvo que fue una violación del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

Según Israel, Saad era "uno de los últimos militantes veteranos de alto rango que permanecían en Gaza y un estrecho colaborador de Marwan Issa, subjefe del ala militar de Hamás". Estaba a cargo del Cuartel General de Producción de Armas de la organización y antes había liderado la división de operaciones del grupo.

"En los últimos meses, Saad desempeñó un papel destacado en el ala militar de Hamás, incluida su participación directa en la violación del acuerdo de cese al fuego. Asimismo, supervisó la continuidad de la producción de armamento en Gaza durante el período de cese al fuego", dice el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En su comunicado, Israel lo describió como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023.