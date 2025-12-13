Demoraron a un joven con tres rejas sustraídas del predio de un boliche

Alrededor de las 10.30 de este sábado demoraron a un joven en la esquina de las calles Lamadrid y Pago Largo con tres rejas y una escalera, que habían sido sustraídas ratos antes de un local bailable ubicado sobre la avenida Costanera Sur y Lamadrid.

El sospechoso, interceptado por un móvil del Grupo de Intervención Rápida (GIR) no pudo justificar el motivo por el cual llevaba esos elementos.

En consecuencia, los efectivos de la Policía de Corrientes se entrevistaron con el encargado del boliche “Zavod”, quien admitió que no conoce al joven que tenía las cosas y que tampoco le había dado ninguna autorización para que se lleve esos elementos.

En virtud de ello, el individuo junto a las tres rejas y la escalera fueron llevados hasta la Comisaría Segunda Urbana, donde se informó de los hechos a la Unidad Fiscal en turno para avanzar con el proceso judicial.

Se trataba de tres rejas negras de 2 metros de alto por 1,20 de ancho aproximadamente y una escalera de 2 metros de altura.

En virtud de las evidencias y de las actuaciones llevadas a cabo en el plano de la prevención, aguardaban la formulación de la denuncia del damnificado y las determinaciones de la Fiscalía.

