Así funciona el “golpe da maquininha”: la estafa con posnet que sufrió un turista argentino en Río Janeiro

Un turista argentino denunció que fue víctima de una estafa durante sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, luego de comprar un paquete de cigarrillos en la playa de Ipanema.

Según su relato, terminó pagando más de 19.000 reales —unos 3.400 dólares— mediante una maniobra conocida como el “golpe da maquininha”, una modalidad de fraude con terminales de pago electrónico.

El hecho ocurrió el lunes en el Posto 9, una de las zonas más concurridas de la playa carioca.

El hombre, de 41 años, vive actualmente en Países Bajos y se encontraba de visita en Brasil cuando fue abordado por vendedores ambulantes.

Cómo fue la estafa en la playa de Ipanema

De acuerdo con la denuncia, uno de los vendedores le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales. Al momento de pagar con tarjeta sin contacto, otro ambulante se acercó y comenzó a distraerlo con una charla.

En ese breve lapso, los estafadores habrían cargado en el posnet un monto muy superior al acordado. La operación se realizó en segundos y el turista no advirtió el importe hasta después de concretado el pago.

La denuncia ante las autoridades

Tras notar el engaño, el argentino solicitó ayuda a agentes del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal. Los efectivos lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde realizó la denuncia formal por estafa, según informó el sitio brasileño g1.

Hasta el momento, no trascendió si los responsables del hecho fueron identificados o detenidos.

Qué es el “golpe da maquininha”

El llamado “golpe de la maquinita” es una modalidad de estafa frecuente en destinos turísticos de Brasil y otros países. Consiste en aprovechar la distracción de la víctima al momento de pagar con tarjeta para ingresar en el posnet un monto mucho mayor al real.

En muchos casos, la maniobra se realiza con la participación de al menos dos personas: una que cobra y otra que distrae al turista para acelerar la operación y evitar que verifique el importe antes de autorizar el pago.

Recomendaciones para evitar estafas con tarjeta

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan:

Verificar siempre el monto que figura en la terminal de pago antes de autorizar la operación.

No perder de vista la tarjeta durante el cobro.

Desactivar, si es posible, el pago sin contacto para operaciones en la vía pública.

Revisar los consumos apenas se concreta una compra.

Qué hacer si ocurre una estafa en el exterior

Si alguien es víctima de una maniobra similar, se aconseja realizar la denuncia de inmediato en la comisaría o dependencia policial más cercana y contactar al banco emisor de la tarjeta para intentar frenar o desconocer la operación.

El caso vuelve a poner en agenda la importancia de extremar los cuidados al momento de realizar pagos electrónicos, especialmente en zonas turísticas donde este tipo de estafas se repite con frecuencia.

La Voz