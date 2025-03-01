Reino Unido abrazó al presidente de Ucrania luego del escándalo

Un día después del embate dialéctico que sufrió por parte de Donald Trump en plena Casa Blanca y delante de la prensa mundial, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este sábado a Londres, donde recibió la amistosa bienvenida del primer ministro Keir Starmer.

Un día antes de la cumbre europea que se celebrará en la capital británica, la recepción al líder ucraniano en la residencia oficial contrastó de manera rotunda con la tensión de su encuentro con Trump y su vice JD Vance en Washington.

En lugar de esperar al ucraniano en la puerta del número 10 de Downing Street, como suele ser el protocolo habitual en esta clase de eventos, Starmer acudió a su encuentro para recibirle con un abrazo y una sonrisa, a lo que Zelenski respondió de igual forma.

"Eres muy, muy bienvenido", le dijo Starmer a Zelenski, según las imágenes difundidas del comienzo de la reunión en el interior de la residencia.

El encuentro entre ambos líderes no estaba programado, según el cronograma de actividades que había facilitado el Gobierno británico, y se conjeturó que fue organizado para demostrar que, tras el destrato sufrido en Washington, Europa sigue apoyando al presidente ucraniano.

Antes de llegar al encuentro con Starmer, y pese a los reclamos y los desplantes que sufrió por parte de Trump, Zelenski insistió ante la prensa que el apoyo del presidente estadounidense sigue siendo "crucial" para Ucrania.

Zelenski afirmó además que estaba dispuesto a firmar con Washington el acuerdo sobre los minerales ucranianos, que quedó en el aire después de ser echado prematuramente de la Casa Blanca tras la fuerte discusión con su par estadounidense.

Decenas de periodistas esperaban en Londres la llegada de Zelenski, mientras que un nutrido grupo de manifestantes recibió al presidente con aplausos y gritos de ánimo junto a las verjas que protegen la residencia oficial del primer ministro británico.

Al comienzo del encuentro, Starmer aludió a los ánimos de los ciudadanos que esperaban al ucraniano.