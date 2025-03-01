Orsi asumió la presidencia en Uruguay y prometió “recuperar la senda del crecimiento”

Yamandú Orsi asumió este sábado como presidente de Uruguay, tomando la antorcha de su mentor y padrino político, el popular ex mandatario José "Pepe" Mujica, en el retorno del Frente Amplio al poder tras cinco años de gobierno de centroderecha.

Orsi, de 57 años, se comprometió ante el Parlamento a "guardar y defender" la Constitución, en una ceremonia solemne antes de trasladarse a la Plaza Independencia, en el centro de Montevideo, para recibir la banda presidencial de Luis Lacalle Pou para gobernar hasta 2030.

"Llego a la Presidencia con la misma convicción y vocación de servicio de siempre", indicó Orsi, que dijo llegar con las enseñanzas de Marcos Carámbula, Tabaré Vázquez y José Mujica.

"Llegamos en representación de un partido político que mantiene desde hace décadas principios y valores puestos a prueba incluso en las circunstancias más trágicas", señaló y agregó que buscará "revertir problemas urgentes que padecen sectores importantes".

El presidente se propuso "recuperar la senda de crecimiento que permita generar, a partir del desarrollo del conocimiento y de la inversión, mayor cantidad y calidad de trabajo que permita un piso de dignidad salarial y con ello una mejor distribución del ingreso".

El nuevo presidente de Uruguay es un profesor de historia de 57 años que gobernó durante una década Canelones, el departamento más poblado del país.