El primer ministro perdió una moción parlamentaria y cayó el Gobierno de Portugal

Ni un año ha durado el Gobierno conservador de Luís Montenegro en Portugal. Este martes, el Parlamento asistió a una caída anunciada desde hace días. Toda la oposición, excepto Iniciativa Liberal, votó en contra de la moción de confianza presentada por el primer ministro, envuelto en una crisis política causada por sus negocios familiares que se ha ido enredando cada vez más desde que surgió el escándalo hace 19 días. Es la segunda vez en el medio siglo de democracia portuguesa que la Asamblea de la República tumba una moción de confianza, pero será la primera vez que esto pueda conducir a unas elecciones anticipadas, cuya convocatoria ahora está en manos del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Serían los terceros comicios desde 2022.

Fue un pleno difícil de entender. La moción de confianza fue una iniciativa del primer ministro que, sin embargo, abrió el debate ofreciéndose a retirarla a cambio de que los socialistas concretasen los interrogantes que tienen sobre la gestión de la empresa familiar de Montenegro que ha desatado la crisis política. El Partido Socialista (PS) ha solicitado una comisión de investigación para aclarar todas las dudas. Hugo Soares, presidente del grupo parlamentario del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha, principal fuerza de la coalición gubernamental), ha llegado a proponer la interrupción del pleno durante media hora para que Montenegro se reuniese a negociar con el socialista Pedro Nuno Santos, que rehusó “amaños” con el Gobierno.

Pero conforme avanzaba la sesión, el Gobierno llegó a aceptar la creación de la comisión de investigación en la Asamblea de la República, aunque limitando su actividad a dos semanas, una oferta rechazada por los proponentes. “No son los examinados los que proponen el tiempo de escrutinio. Una comisión de investigación de 15 días no es propiamente una comisión de investigación”, criticó la presidenta del grupo parlamentario socialista, Alexandra Leitão. Las dos últimas comisiones de investigación parlamentaria se prolongaron entre cinco y nueve meses.

La sesión vivió momentos de desconcierto y dramatismo, mientras crecía la incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir a continuación y el primer ministro se encerraba en el silencio, después de haber tenido intervenciones muy contundentes en la primera parte del pleno. En su lugar, fueron el ministro Pedro Duarte y el líder parlamentario Hugo Soares los que lanzaron la última ofensiva contra el PS, al que acusaron de ser “más radical” que la extrema derecha. Al final de las intervenciones, la sesión se suspendió durante una hora, un intervalo aprovechado por el Gobierno para hacer un último intento de negociación con los socialistas que tampoco prosperó.

Fue la evidencia de que la locomotora de las elecciones está en marcha y que los dos principales partidos tratan de culparse mutuamente de esta crisis que nadie esperaba para evitar pagar un peaje electoral. El clima de precampaña fue patente desde el inicio, cuando Montenegro responsabilizó del adelanto electoral al Partido Socialista, al que acusó de “aliarse con la extrema derecha para derrotar a un Gobierno democrático”. Apenas habló de la empresa familiar Spinumviva ni de los negocios que le han puesto contra las cuerdas, aunque volvió a reiterar que se mantendría como candidato del PSD aún en el caso de ser imputado. “Nadie me puede acusar de un solo caso de violación de las normas de conflicto de intereses, pero el PS quiere promover el desgaste político para tener beneficios particulares”, dijo.

El pleno discurrió en un ambiente de nervios, con interrupciones y bullicios frecuentes. El líder socialista, Pedro Nuno Santos, ironizó sobre la irritación del primer ministro. “Si está enfadado, yo lo comprendo, pero solo puede quejarse de sí mismo”, afirmó. Santos recordó que en esta legislatura los socialistas facilitaron la elección del presidente de la Asamblea de la República, la aprobación de los Presupuestos del Estado y tumbaron dos mociones de censura presentadas en las últimas semanas tras conocerse la existencia de la empresa Spinumviva, fundada por Luís Montenegro en 2021 y mantenida en la órbita familiar cuando fue nombrado primer ministro hace 11 meses.

También bronco fue el intercambio entre Luís Montenegro y André Ventura, líder de Chega, que aprovechó para ajustar cuentas con el líder del PSD, que se negó a pactar con la ultraderecha. “Tuvimos en la mano la posibilidad de apartar a los socialistas de la gobernación y fue su arrogancia y su altivez la que puede llevar de nuevo a esos señores a gobernar el país”, le espetó Ventura. El primer ministro, por su parte, le acusó de haber tenido “un flagrante entendimiento” en estos 11 meses con los socialistas y citó varias medidas en las que votaron juntos.

Algunos sondeos realizados tras el estallido de la crisis muestran una caída del apoyo a la coalición conservadora que gobierna, la Alianza Democrática (AD), y una recuperación de los socialistas. Una encuesta publicada por el Diario de Notícias otorga la victoria al Partido Socialista (30,8%), mientras que AD retrocede hasta el 25,8% y Chega obtendría el 17,3%. Los sondeos también revelan que la mayoría no quiere elecciones, pero considera que las explicaciones de Montenegro han sido insuficientes.

Varios líderes recordaron en el Parlamento la dimisión de António Costa como primer ministro en noviembre de 2023, después de que se informase de la apertura de una investigación judicial para saber si había cometido alguna irregularidad en la aprobación de varios proyectos empresariales. “Ha rebajado el listón establecido por António Costa y vuelve a rebajar el listón al decir que sería candidato aunque fuese imputado”, recriminó Rui Tavares, líder de Livre, un partido minoritario de la izquierda.

La única alianza que Montenegro encontró en el pleno fue la de Iniciativa Liberal, el cuarto partido del hemiciclo, con ocho diputados. Su líder, Rui Rocha, anunció que votarían a favor de la moción de confianza llevados por “el interés del país”. Pese a su apoyo, recriminó al jefe del Gobierno por “permitir que los problemas de Luís Montenegro hayan contaminado la función del primer ministro”.

La oposición coincidió en responsabilizar a Montenegro de esta crisis. Mariana Mortágua, coordinadora del Bloco de Esquerda, le acusó de haber omitido información importante sobre los negocios de Spinumviva, pero le recordó que “nadie le obligó a presentar la moción de confianza”. “Su Gobierno está ante los últimos minutos de supervivencia por única y exclusiva culpa del primer ministro”, abundó Ventura.



(Con información de El País)