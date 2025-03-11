Trump anunció que subirá al 50% los aranceles al acero y el aluminio de Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que duplicará los aranceles que tenía previsto imponer a todos los productos de acero y aluminio que lleguen a Estados Unidos desde Canadá. La medida agrega otro capítulo a la guerra comercial que mantiene en vilo a los mercados internacionales.



El mandatario indicó que, a la alícuota general del 25% de aranceles a esos productos que ya había anunciado para todos los países, agregará un 25% extra para el acero y el aluminio que ingresen desde el territorio canadiense. Así, eleva el arancel total al 50% para ese país.

El anuncio se concreta luego de que la provincia de Ontario determinó gravar con el 25% a la electricidad que envía a Estados Unidos.

Trump dijo en una publicación en Truth Social que dio instrucciones a su secretario de Comercio para que añada un arancel adicional del 25% a los productos, que entrará en vigor el miércoles por la mañana.

"Además, Canadá debe retirar de inmediato su Arancel de Granjero Antiamericano de 250% a 390% a varios productos lácteos estadounidenses, que durante mucho tiempo se ha considerado indignante. En breve declararé una Emergencia Nacional de Electricidad dentro del área amenazada", escribió Trump.

También amenazó con "aumentar sustancialmente" los aranceles a los automóviles que lleguen a Estados Unidos el 2 de abril "si otros aranceles atroces y de larga duración no son igualmente retirados por Canadá".

