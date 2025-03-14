Tregua en Ucrania: balance dispar tras los acercamientos

Las negociaciones por una tregua en la guerra entre Rusia y Ucrania se han iniciado, pero cautelosamente. Moscú quiere imprimir su ritmo soviético. Podrían resumirse en un “Sí, pero…”, los argumentos rusos frente a las propuestas, ante la ansiedad de Donald Trump, que quiere conseguir ya el fin de la guerra. De hecho, el republicano pidió encarecidamente a su par ruso que evite una masacre de soldados ucranianos, en un posteo en su red social Truth Social.

El Kremlin confirmó que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reunió con Vladimir Putin a última hora del jueves en Moscú. Y este viernes ya estaba de regreso a Washington “con un mensaje del presidente Putin” para Trump.

En su posteo, Trump dijo que su equipo mantuvo "conversaciones muy buenas y productivas con el presidente ruso, Vladimir Putin". Y agregó que "hay una gran posiblidad de que esta horrible, sangrienta guerra, finalmente llegue a su fin". Pero, luego, continuó refiriéndose a las tropas ucranianas "rodeadas", probablemente en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas del Kremlin han estado avanzando contra las fuerzas ucranianas.

El portavoz Dmitry Peskov había afirmado que se acordó que Putin hablaría con Trump, pero no queda claro en el posteo si ambos líderes lo hicieron.

También declaró a la agencia de noticias TASS que existe un "entendimiento" en ambos países sobre la necesidad de una "conversación entre los presidentes".

Peskov afirmó que Putin envió un mensaje, a través de Witkoff a Trump, sobre su propuesta de alto el fuego de 30 días, y que existen motivos para un "optimismo cauteloso".

Añadió que Putin se solidarizaba con Trump en el tema de Ucrania, pero que aún queda mucho trabajo por hacer.

El enviado especial de Donald Trump para la guerra en Ucrania se reunió con el presidente Vladimir Putin. Pero las exigencias de Vladimir Putin incluyen a como Estados Unidos le garantiza la desnuclearización americana de Europa, y la desmilitarización de Ucrania.

Según The Washington Post, más allá de la proclamada amistad de Donald Trump con Putin, no es “una opinión considerada” la que tiene el Kremlin del nuevo presidente norteamericano.