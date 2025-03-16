Se conoció la primera foto del papa Francisco tras su internación

En la oficina de prensa del Vaticano publicaron una foto del papa Francisco, la primera desde que fue ingresado en el Hospital Gemelli el 14 de febrero. En la misma se puede ver al Santo Padre en una silla de ruedas, en la capilla del hospital, junto a su habitación en el décimo piso.

También, detallaron que el papa celebró la misa de este domingo. Durante esta jornada, también realizó su sesión de fisioterapia motora y respiratoria, en donde se obtuvo una leve mejoría a nivel motriz.

De esta forma, desde el Vaticano confirman las mejorías de salud. Según el parte médico más reciente, emitido el miércoles pasado, la radiografía de tórax realizada en días anteriores mostró signos positivos de recuperación en su lucha contra la neumonía bilateral. A pesar de la complejidad de su cuadro clínico, se destacó que las condiciones generales del Santo Padre siguen siendo estables.

El estado de salud del papa Francisco

El papa Francisco, de 88 años, continúa internado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a problemas respiratorios derivados de la neumonía bilateral. Tras varias crisis de salud, los médicos han observado una recuperación progresiva, y ya no se encuentra en pronóstico reservado. Esto significa que, aunque sigue en tratamiento, su situación ya no es de “peligro inminente”.

Durante su estadía en el hospital, el pontífice argentino continúa con su rutina diaria de fisioterapia respiratoria y motora, y recibe altos flujos de oxígeno a través de cánulas nasales, que por la noche se reemplazan por ventilación mecánica no invasiva con máscara.

Además, el papa Francisco sigue de cerca los ejercicios espirituales de la Curia Romana en su habitación, observándolos en televisión desde el décimo piso del hospital Gemelli. Estos ejercicios se celebran durante la Cuaresma en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Los médicos del Santo Padre han resaltado que, aunque su situación sigue siendo estable, el cuadro general sigue siendo complejo.

TN