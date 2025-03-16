Papa Francisco: sin fecha para el alta médica y una posible renuncia al cargo

El papa Francisco, de 88 años, ha mostrado una mejora significativa en su estado de salud tras enfrentar un cuadro clínico complejo que incluyó neumonía bilateral y una crisis respiratoria crítica.

El pontífice ya no se encuentra en peligro desde el 10 de marzo, aunque su recuperación sigue siendo monitoreada de cerca, según han señalado desde el Vaticano. Esta noticia llega después de semanas de incertidumbre y preocupación tanto en la comunidad católica como en el ámbito internacional.

El papa fue ingresado el 14 de febrero de 2025 en el Hospital Gemelli de Roma, debido a una bronquitis que evolucionó hacia una neumonía; un diagnóstico que hizo saltar las alarmas debido a sus antecedentes médicos. En su juventud, Francisco sufrió la extirpación de una parte de su pulmón y se sometió a una cirugía de colón en 2021.

La crisis fue empeorando cuando, el 21 de febrero, el pontífice experimentó una crisis respiratoria asmática prolongada, considerada “crítica” por los especialistas. Dos días después, se le diagnosticó insuficiencia renal inicial leve.

Tratamientos médicos y medidas adoptadas para estabilizar su salud

Para hacer frente a las complicaciones respiratorias, el equipo médico implementó un tratamiento intensivo que incluyó oxigenoterapia de alto flujo durante el día y ventilación mecánica no invasiva por las noches.

Además, estas medidas fueron complementadas con fisioterapia respiratoria y motora, con el objetivo de mejorar la capacidad pulmonar y la movilidad del papa. El 7 de marzo, el Vaticano informó en su comunicado que, aunque la condición del pontífice seguía siendo compleja, no se habían registrado nuevas crisis respiratorias ni fiebre.

Con las fuerzas que tenía, el papa expresó su gratitud por las oraciones recibidas: “Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde ‘acá’. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias”, dijo en un audio el pasado 6 de marzo.

Actividades y celebraciones durante la hospitalización

La comunidad internacional ha mostrado un fuerte apoyo al papa Francisco durante este periodo. En Roma, se han organizado vigilias y jornadas de oración por su pronta recuperación.

A pesar de su delicado estado de salud, el Papa Francisco continuó realizando algunas de las actividades desde su habitación en el décimo piso del hospital. Participó en ejercicios espirituales a través de videoconferencias y recibió visitas de altos funcionarios de la Santa Sede.

El 13 de marzo, el Pontífice celebró el duodécimo aniversario de su pontificado junto al personal sanitario. La conmemoración tuvo lugar en el apartamento privado del hospital.

Ahora, la evolución positiva del papa ha aliviado a millones de fieles en todo el mundo, pero su estado de salud sigue siendo un tema de atención prioritaria en los círculos de la Iglesia Católica. El pontífice ya no está en peligro inminente, aunque su recuperación requiere cuidados continuos y un enfoque prudente.

Una carta de renuncia

Según reportó el Vaticano, el cardenal Gianfranco Ravasi sugirió que, en caso de que la salud del Pontífice se viera altamente comprometida, podría considerar su renuncia.

Y es que el estado actual de salud del Papa genera incertidumbre sobre su participación en las ceremonias de Semana Santa, programadas para el 13 y 20 de abril.

La posibilidad de renunciar no es nueva. De hecho, Francisco ya entregó una carta de renuncia condicional al inicio de su pontificado, previniendo las circunstancias que pudieran limitar su capacidad para liderar la Iglesia.

Aunque no se ha anunciado una fecha para su alta médica, desde el Vaticano han anunciado que podrían delegarse algunas funciones a cardenales de alto rango si su recuperación se viera paralizada.

Infobae