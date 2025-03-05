Estados Unidos está en contacto con Hamas para poner fin a la guerra en Gaza 

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el miércoles que funcionarios de Estados Unidos han mantenido “conversaciones y discusiones continuas” con funcionarios de Hamas.

La confirmación de las conversaciones en Doha, Qatar, se produce mientras el alto el fuego entre Israel y Hamas pende de un hilo. Leavitt se negó a detallar el contenido de las conversaciones.

“El diálogo y hablar con personas de todo el mundo para hacer lo que es en el mejor interés del pueblo estadounidense, es algo que el presidente ha demostrado que cree que es un esfuerzo de buena fe para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense”, dijo.



Leavitt agregó que Israel ha sido consultado sobre el intercambio directo con funcionarios de Hamas, y señaló que hay “vidas estadounidenses en juego”.

Funcionarios israelíes creen que alrededor de 24 rehenes vivos, incluido Edan Alexander, un ciudadano estadounidense, así como los cuerpos de al menos 35 más, todavía están retenidos en Gaza.

La continuidad del alto el fuego entre Israel y Hamas es incierta. Trump ha señalado que no tiene intenciones de alejar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de un regreso al combate si Hamás no acepta los términos de una nueva tregua redactada por el enviado estadounidense Steve Witkoff, de acuerdo con funcionarios israelíes.

Adam Boehler, nominado de Trump para ser enviado especial para asuntos de rehenes, participa en las conversaciones directas con Hamas.

El nuevo plan requeriría que Hamas libere a la mitad de sus rehenes restantes —el principal recurso de negociación del grupo armado palestino— a cambio de extender el cese del fuego y una promesa de negociar una tregua duradera. Israel no mencionó la liberación de más prisioneros palestinos, un componente clave de la primera fase.

Las conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos y Hamás fueron reportadas por primera vez el miércoles por el sitio de noticias Axios.

Las conversaciones, lideradas por el enviado presidencial Adam Boehler, son inéditas, ya que Estados Unidos nunca antes había dialogado directamente con Hamás, que Washington considera una organización terrorista.

Hamas confirmó este miércoles que en los últimos días ha estado manteniendo conversaciones directas con el enviado especial de la Casa Blanca para las negociaciones de rehenes, Adam Boehler, sobre el acuerdo del alto el fuego en Gaza, confirmó a EFE Bassem Naim, un alto cargo del grupo palestino.



Es la primera vez, desde que estallara la guerra en Gaza, que se producen conversaciones directas entre los islamistas y un cargo de la administración estadounidense.

Esta confirmación llega después de que el sábado el grupo palestino rechazara la propuesta estadounidense de extender la primera fase del acuerdo hasta el fin del Ramadán a cambio de la liberación del resto de rehenes que siguen en la Franja.

(Con información de AP y EFE)