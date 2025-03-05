El Papa Francisco continúa internado en estado "reservado"

El papa Francisco se mantiene estable, según informó la oficina de prensa del Vaticano en la tarde de este martes, después de que el lunes sufriera dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda mientras permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma.

“En la jornada de hoy las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables. No ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo”, informó la Santa Sede en su boletín diario.

El pontífice, sin embargo, sigue recibiendo “altos flujos” de oxígeno y esta noche retomará la ventilación mecánica no invasiva.

Además, no ha presentado fiebre y ha estado “en todo momento consciente, colaborando con las terapias y orientado”.

El pronóstico continúa “reservado”, es decir, que los médicos no especifican la evolución del cuadro clínico.

Durante la jornada ha alternado la oración y el reposo -en los días anteriores el Vaticano había hecho saber que había trabajado en la firma de algunos documentos y nombramientos- y también ha recibido la Eucaristía.

Una mujer reza en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el martes 25 de febrero de 2025, donde el Papa Francisco está hospitalizado desde el viernes 14 de febrero

Francisco, de 88 años, se encuentra ingresado en el hospital Agostino Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.

Este lunes había sufrido dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por “una importante” acumulación de mucosidad dentro de los bronquios, que le crearon espasmos. Por ello se le practicaron dos broncoscopias, para poder aspirar esas secreciones, consecuencia de la neumonía, ya que son producidas por los pulmones para poder expulsar las bacterias.

En apenas diez días, Francisco ha sufrido cuatro crisis: las dos por acumulación de mucosidad en los pulmones de este lunes, otra respiratoria asmática el día 22 de febrero y el 29 otra “aislada” por un broncoespasmo que le causó también vómito.

Esta mañana, tras haber dormido toda la noche, ha continuado con la fisioterapia respiratoria pero sin ventilación mecánica y, por lo tanto, con oxígeno de alto flujo a través de cánulas nasales.

Mientras tanto, en la plaza de San Pedro continuará el rezo del rosario por la salud del papa, y en esta ocasión lo presidirá el cardenal británico Arthur Roche, prefecto del dicasterio para el Culto Divino.

El Vaticano también comunicó que a partir del 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma, comenzarán los Ejercicios Espirituales, “en comunión espiritual con el Santo Padre”, a los que están invitados los miembros de la Curia romana.

Una monja reza a la hora en que el papa Francisco usualmente impartiría su bendición, el domingo 2 de marzo de 2025, en el Vaticano

A la espera de su primera aparición pública, los fieles también continúan su peregrinación hasta las puertas del hospital, donde a los pies de la estatua de Juan Pablo II, rezan y encienden velas por la salud del papa Francisco. Allí se congregó este martes un grupo de argentinos que oraron por la salud de Francisco delante de una imagen de la virgen de Luján.

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron la salud de Jorge Bergoglio en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

Infobae