La guerra comercial: Trump suspendió la mayoría de los aranceles a México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump suspende la mayoría de aranceles contra México hasta el 2 de abril. Trump anunció su decisión tras conversar esta mañana con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Más tarde, extendió la suspensión de los aranceles por un mes a Canadá y redujo los impuestos a la potasa, un mineral utilizado como fertilizante en la agricultura estadounidense.

Trump dijo que su decisión de suspender temporalmente los aranceles a México "no se debió" al colapso de los mercados.

"México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo T-MEC (...) hasta el 2 de abril", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social. Dice haberlo hecho por "consideración hacia la presidenta (Claudia) Sheinbaum", con quien ha hablado por teléfono. "Estamos trabajando duro, juntos, en la frontera", añadió.



"Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto en términos de impedir que los migrantes ilegales entren a Estados Unidos como, asimismo, de detener el fentanilo", afirmó.

"¡Gracias a la presidenta Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación!", escribió el magnate republicano, que ya la había calificado públicamente de mujer "maravillosa".

Trump impuso aranceles aduaneros del 25% a los productos canadienses y mexicanos, excepto a los hidrocarburos de Canadá, a los que aplica el 10%, con el objetivo declarado de obligar a sus vecinos a esforzarse más en la lucha contra el tráfico de fentanilo y la migración ilegal.

Ottawa anunció aranceles de represalia sobre ciertos productos estadounidenses y aseguró que la lista crecería con el tiempo, pero México se tomó su tiempo para contraatacar. La presidenta afirmó que, a falta de acuerdo, anunciaría medidas el domingo. Una estrategia que parece haber dado resultado.

Sheinbaum dijo que la colaboración con Estados Unidos "ha dado resultados sin precedentes", al confirmar una pausa en los aranceles impuestos por Washington hasta el 2 de abril.

Tras una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la mandataria dijo que ambos gobiernos continuarán trabajando juntos "particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México".

Contra Canadá

Trump volvió este jueves a burlarse del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y aseguró que está utilizando el tema de los aranceles con fines electorales, a pesar de que el canadiense ha manifestado que no tiene intención de presentarse a la reelección.

"Créalo o no, a pesar del terrible trabajo que ha hecho para Canadá, creo que Justin Trudeau está usando el problema de los aranceles, que en gran parte ha causado él mismo, para postularse nuevamente como primer ministro ¡Es muy divertido de ver!", afirmó Trump en su red social, Truth Social.

Los dos líderes mantuvieron una acalorada conversación telefónica el miércoles, que duró unos 50 minutos. Tras la llamada, Trump acusó en Truth Social a Trudeau de estar utilizando el tema de los aranceles "para mantenerse en el poder".

Trudeau anunció el pasado 6 de enero su intención de dejar el cargo tras más de nueve años al frente del Gobierno, aunque tiene previsto continuar hasta que el gobernante Partido Liberal elija a su nuevo líder, algo que ocurrirá el 9 de marzo.

Las próximas elecciones generales en Canadá están programadas para octubre de este año.

