La salud del Papa Francisco: pasó otra "noche tranquila" en el hospital

El papa Francisco cumple 21 días de internación en el Hospital Gemelli, en Roma. Aunque su cuadro clínico sigue siendo “complejo”, el Santo Padre volvió a tener una noche serena.

Así lo reportó el Vaticano, a través de un comunicado breve. “La noche transcurrió tranquila”, indicaron. En los últimos días, esto viene siendo una constante.

Como parte de su proceso de recuperación, Francisco se ha visto en la necesidad de guardar reposo. En ese sentido, en el comunicado se agregó: “El papa aún descansa”.

Luego de sufrir crisis respiratorias el lunes 3 marzo, el papa suma dos días seguidos sin experimentar este tipo de afecciones, de acuerdo con lo reportado por la Santa Sede. Incluso ayer se informó, por primera vez, que inició fisioterapia motora o muscular.

Durante la tarde del miércoles, el papa Francisco pasó parte del tiempo en un sillón del centro médico. En la noche, de acuerdo con información de AFP, volvió a ser necesario que usara una mascarilla de oxígeno por tercera vez consecutiva. Esta le ayuda a respirar y es sustituida durante la mañana por una cánula nasal de alto flujo, que tiene un soporte más ligero.

Un globo con la cara del papa Francisco está ante el Hospital Gemelli, donde está internado el Santo Padre.

El papa está internado desde el 14 de febrero. Antes de esta hospitalización, había sido atendido médicamente en tres ocasiones más. Ninguna de esas veces fue tan prolongada como esta. Por esto, surgieron dudas sobre su capacidad para tomar decisiones y desempeñar sus funciones.

Una de las constantes en los reportes médicos presentados por la Santa Sede es la complejidad de su cuadro clínico. Francisco, de 88 años, fue operado en los últimos años del colon, del abdomen y tiene dificultades para caminar.

En este marco, los médicos responsables insisten en que su pronóstico es “reservado”. Esto último quiere decir que no hay un plazo de evolución específico.

De forma pública, se transmitió la información de que el papa descartó la idea de renunciar a su cargo. En tiempo reciente, se tiene el caso de Benedicto XVI, quien renunció en 2013. Dentro del calendario del catolicismo, se acercan las festividades por Pascua. Se desconoce cómo será el rol de Francisco durante esos días.

TN