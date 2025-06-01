OMS: nueva variante del Covid-19 y preocupación por el aumento de casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció un aumento de casos de Covid-19 en algunas zonas de Asia. De acuerdo con el organismo, se debe a una nueva variante denominada NB.1.8.1. Según informaron, este crecimiento de casos se dio en el Mediterráneo oriental, el Sudeste Asiático y el Pacífico occidental.

La OMS dio a conocer que, a mediados de mayo, la variante NB.1.8.1 representaba casi el 11% de las muestras secuenciadas en todo el mundo. “NB.1.8.1 ha sido designada variante del SARS-CoV-2 bajo seguimiento (VUM) con proporciones cada vez mayores a nivel mundial, mientras que LP.8.1 está comenzando a declinar”, revelaron en un comunicado.

Aunque en las últimas semanas el virus se propagó rápidamente, el organismo aseguró que esta nueva variante se encuentra “en seguimiento” y su riesgo es bajo a nivel global. Por otro lado, indicaron: “Se esperan vacunas COVID-19 actualmente aprobadas para seguir siendo eficaz con esta variante contra la enfermedad sintomática y grave”.

“A pesar de un aumento simultáneo en casos y hospitalizaciones en algunos países donde NB.1.8.1 está muy extendido, los datos actuales no indican que esta variante provoca una enfermedad más grave que otras variantes en circulación”, agregaron desde la organización.

La doctora y especialista en enfermedades infecciosas, Amy Edwards, habló en CBS News sobre la situación actual del virus. En la entrevista, explicó que la variante presenta una “mayor afinidad” por las células humanas, facilitando así su capacidad de transmisión.

TN