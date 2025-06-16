Turista se sentó sobre una obra de arte y la quebró

Todo sucedió en un segundo. Un turista rompió una costosa obra de arte expuesta en el museo Palazzo Maffei, en la ciudad de Verona, norte de Italia. Tras causar el daño, escapó del lugar junto a una mujer que lo acompañaba sin avisar a las autoridades del lugar.

Las cámaras de seguridad registraron cuando el visitante posaba para una foto mientras fingía sentarse en una obra de arte en forma de silla, titulada “Van Gogh”.

En un segundo perdió el equilibrio y se sentó en la frágil silla, que se quebró. La pieza, decorada con cientos de cristales Swarovski, está hecha con materiales como papel de aluminio.

Qué pasó con el turista que rompió una obra de arte

El hecho ocurrió en abril pasado, pero se conoció en los últimos días.

La pareja de visitantes se encontraba sola en la sala donde estaba expuesta la pieza titulada “Van Gogh”, del artista italiano Nicola Bolla.

Ambos se tomaban fotos en el lugar cuando el hombre comenzó a posar en una posición en la que fingía sentarse en la pieza. Pero perdió el equilibrio, cayó sobre la obra de arte y quebró dos de las patas.

Enseguida, ambos salieron de la sala y abandonaron el museo sin avisar a las autoridades sobre el incidente.

“Claro que fue un accidente, pero estas dos personas se fueron sin hablarnos; eso no es un accidente. Esto es una pesadilla para cualquier museo”, declaró a BBC News la directora del museo, Vanessa Carlon.

La silla, colocada sobre un pedestal bajo la leyenda de “no tocar”, está hecha de vidrio pulido y cortado a máquina.

La silla fue restaurada tras el daño y ya se encuentra nuevamente en exhibición.

TN