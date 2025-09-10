Francia: más de 200 detenidos por las protestas tras el anuncio del ajuste presupuestario

Más de 200 personas fueron detenidas este miércoles en Francia, durante el inicio de una jornada de protestas ciudadanas organizadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo”. Los manifestantes se unieron al rechazo a los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno francés.

Desde la madrugada, cientos de jóvenes intentaron bloquear un garaje de autobuses urbanos, así como varios puntos de la circunvalación de 35 kilómetros que rodea París. Lo hicieron antes de ser desalojados por la policía, de acuerdo con información de AFP.

Durante las primeras horas de la mañana, las autoridades desplegaron unos 6000 policías y gendarmes en la capital y ya detuvieron a más de 200 personas, de acuerdo con información de las autoridades. El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó este lunes la caída del primer ministro, François Bayrou.

Bayrou planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados. El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes como nuevo primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, un hombre de confianza. El traspaso de poder con Bayrou está previsto para este miércoles a las 12 horas de Francia.

Las autoridades anunciaron el despliegue de unos 80.000 agentes en todo el país durante las protestas, que prevén el bloqueo de empresas, carreteras y universidades, pero cuyo alcance se desconoce por el momento.

Las fuerzas de seguridad también desactivaron rápidamente un bloqueo de un garaje de tranvías en Burdeos, en el oeste de Francia. Los manifestantes también intentan bloquear la autopista A10 cerca de Poitiers.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, reiteró este miércoles que dio la orden a los agentes de “no tolerar la violencia, la degradación, el bloqueo, la ocupación de las infraestructuras esenciales”.

Las autoridades temen que estas protestas desemboquen en un movimiento como el de los “chalecos amarillos” (2018-2019), que sacudió el primer mandato de Macron. El 18 de septiembre, los sindicatos también convocaron una huelga “masiva”.

Quién es el nuevo premier, Sébastien Lecornu

Lecornu ha sido el titular de la cartera de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania. Está considerado un aliado leal y discreto de Macron.

El político ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples cambios de gobierno causados por la inestabilidad política actual.

El ministro de defensa francés Sebastien Lecornu en el Palacio de los Elíseos en París el 3 de enero del 2025.

Este nieto de un miembro de la resistencia francesa, oriundo de la región noroccidental de Normandía, pensó durante un tiempo estudiar en la escuela militar de Saint Cyr, pero muy joven se lanzó en política, en las filas del tradicional partido de derecha de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy.

En su carrera batió récords de precocidad. Fue asistente parlamentario con 19 años, consejero de un ministro en 2008 y presidente de un departamento en 2015. A los 31 años aterrizó en el gobierno. Desde entonces, se mantuvo en carteras como Transición Ecológica, Territorios, Ultramar y Defensa, bajo la dirección de hasta seis primeros ministros diferentes.

El también exalcalde de Vernon sumó puntos con Macron al organizar el Gran Debate, una gira de discusiones que el presidente realizó con políticos locales para desactivar las protestas sociales de los “chalecos amarillos”.

Pese a su discreción en los medios de comunicación, este reservista de la Gendarmería y amante de Historia se destacó con la guerra en Ucrania a través de una política de “rearme” ordenada por el jefe de Estado.

