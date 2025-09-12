El detenido por el asesinato de Charlie Kirk tiene 22 años y lo entregó su padre

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó este viernes que habían atrapado al asesino del influencer de derecha Charlie Kirk, y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de 22 años que "estaba lleno de odio", afirmó.

Después de 33 horas de una verdadera "cacería humana" con todas las fuerzas de seguridad, más la difusión de sus fotos y una jugosa recompensa por cualquier dato que ayudara a su captura, el sospechoso se entregó gracias a su círculo íntimo.

Un miembro de la familia de Robinson habló con un amigo, aparentemente un pastor, que contactó al sheriff local con la información de que el joven había confesado el crimen, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Se espera que el sospechoso sea acusado de homicidio agravado, descarga de un arma de fuego por delito grave que cause lesiones corporales graves y obstrucción de la justicia, según una declaración jurada.

El cargo de asesinato agravado en Utah se castiga con la pena de muerte o cadena perpetua. Las autoridades creen que el asesino de Kirk actuó solo.

El gobernador de Utah dijo que según la ley estatal, tienen tres días para presentar los documentos de acusación. Dijo que debería llegar "a principios de la próxima semana".

Según el gobernador, Robinson llegó al campus en un auto Dodge Challenger gris a las 8.29 de la mañana, con una remera marrón, shorts, una gorra blanca y zapatillas de colores. Luego del ataque se habría cambiado para escapar.

Agregó que los investigadores interrogaron a un miembro de la familia que dijo que el joven “se había vuelto más político”.