Cazas rusos ingresaron al espacio aéreo de Estonia y tuvo que actuar la Otan

Tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla de ese país en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

"En la mañana del viernes (...), tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, permaneciendo en el espacio aéreo estonio durante casi doce minutos", denunció el Ministerio de Defensa de Estonia en un comunicado.

Según esta fuente, las aeronaves no tenían planes de vuelo, sus transpondedores estaban apagados y tampoco mantenían comunicación por radio con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Por eso, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio de Defensa. Esta reacción fue con maniobras para disuadirlos a abandonar la zona.

La OTAN ratificó que "respondió inmediatamente e interceptó" a los tres jets rusos.

"Este es otro ejemplo de la temeridad rusa y de la capacidad de respuesta de la OTAN", marcó la vocera de la organización del Atlántico Norte, Allison Hart.

Fue la cuarta violación del espacio aéreo estonio por parte de aviones de Rusia en lo que va de año. Las anteriores habían ocurrido el 13 de mayo, el 22 de junio y el 7 de septiembre.

Los países bálticos, todos ellos aliados de Ucrania, no disponen de aeronaves de combate propias, por lo que han confiado la vigilancia de su espacio aéreo a otros miembros de la OTAN, que asumen esta tarea por turnos. Desde agosto, la misión está a cargo de la aviación italiana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia informó en otro comunicado que convocó este mismo viernes al encargado de negocios de la Embajada de Rusia y le entregó una nota de protesta por esta nueva invasión del espacio aéreo.

(Con información de Clarín)