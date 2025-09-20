Carta de Maduro a Trump para recomponer el vínculo

Nicolás Maduro le escribió hace dos semanas una carta a Donald Trump en la que le animaba a retomar el diálogo que habían mantenido a través de Richard Grenell, el enviado especial de la Casa Blanca con el que el chavismo había llegado a acuerdos sobre deportaciones y liberaciones de presos al poco de volver al poder el presidente de Estados Unidos, a principios de año. “Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro en la carta, según informa Reuters.

El líder chavista quiere sacar de la ecuación a Marco Rubio, el secretario de Estado, un enemigo declarado del régimen venezolano. Rubio asegura que Maduro es un narcotraficante y que debe ser depuesto para que sea presentado ante la justicia de su país —el Departamento del Tesoro ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su detención—.

“Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial [Richard Grenell] para superar el ruido mediático y las noticias falsas”, se lee en el escrito de Maduro, que fue enviado después del primer ataque que realizó la flota estadounidense fondeada en el Caribe, en el que murieron 11 personas que, según las autoridades norteamericanas, transportaban drogas.

Grenell visitó Caracas el 31 de enero y se vio con Jorge Rodríguez, la mano derecha política de Maduro. Ambos se retrataron observando la espada de Bolívar resguardada en una urna de cristal. Fue una fotografía sorprendente que descolocó a la oposición venezolana y que llevó a muchos a creer que era un giro de guion inesperado. Maduro quiere volver a tener a Grenell como interlocutor: “Hasta la fecha, este canal ha funcionado a la perfección”.

Los vuelos de deportación entre ambos países continúan, a pesar de todas las tensiones que han adquirido un carácter bélico.

