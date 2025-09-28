Rusia lanzó un ataque masivo con 500 drones y 40 misiles en Ucrania: hay cuatro muertos

Un ataque aéreo de Rusia contra Kiev dejó al menos cuatro muertos, entre ellos una niña de 12 años, y decenas de heridos, informaron este domingo las autoridades ucranianas.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, indicó inicialmente que se registraron “tres víctimas mortales, incluida una niña de 12 años asesinada por los rusos”. Posteriormente precisó que la cifra aumentó a cuatro porque “se encontró el cuerpo de un fallecido”.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, publicó un comunicado vía X en el que indicó que el ataque “duró más de 12 horas”. “Ataques brutales, un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluyendo de tipo Kinzhal”, declaró. “Mi más sentido pésame a todas las familias y seres queridos de los fallecidos”, agregó.

Un hombre del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania auxiliando a los residentes ucraniano tras el bombardeo ruso (Facebook)

En paralelo, el ministro de Exteriores, Andriy Sybiga, escribió en X: “Rusia lanzó otro ataque aéreo masivo contra las ciudades ucranianas mientras la gente dormía. Otra vez, cientos de drones y misiles destruyeron edificios residenciales y causaron víctimas civiles”.

“Putin debe saber que cada ataque de este tipo le obliga a utilizar plenamente los activos rusos para la defensa de Ucrania, a sancionar al resto de los petroleros, capitanes, puertos, energía y bancos en la sombra, y a que Ucrania reciba medidas de disuasión adicionales”, aseguró.

“Putin debe sentir el peligro de continuar esta guerra: para él mismo, para el bolsillo de sus aliados, para su economía y para su régimen. Eso es lo que puede impulsarlo a detener esta guerra sin sentido”, concluyó Sybiga.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió la ofensiva como un “ataque masivo” y pidió a la población permanecer en refugios. Informó que seis personas resultaron heridas: cinco fueron hospitalizadas y una recibió atención en el lugar.

En la región de Zaporizhzhia, el gobernador local reportó al menos cuatro heridos por los bombardeos rusos.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, acusó a Moscú de librar una “guerra contra civiles” y señaló: “Habrá una respuesta a estas acciones. Pero los golpes económicos de Occidente contra Rusia también deben ser más fuertes”.

Rusia bombardeó un estacionamiento en Ucrania (Facebook)

El ataque coincidió con la entrega de un sistema de defensa antiaérea Patriot, fabricado en Estados Unidos y entregado por Israel, según declaró Zelensky. “El sistema israelí está operando en Ucrania”, agregó, y precisó que el país recibirá dos unidades adicionales en otoño.

En respuesta a los ataques, las fuerzas armadas de Polonia anunciaron en la red X que desplegaron aviones de combate en su espacio aéreo y activaron sistemas de defensa terrestre. “Las medidas son preventivas y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo polaco y proteger a los ciudadanos, especialmente en áreas cercanas a Ucrania”, señalaron.

En las últimas semanas, varios países europeos acusaron a Rusia de violar su espacio aéreo con drones y aviones de combate. La OTAN considera esos incidentes como pruebas a la solidez de la alianza. Moscú negó las acusaciones y afirmó que no planea atacar a ningún miembro de la organización.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en la Asamblea General de la ONU que “cualquier agresión contra mi país recibirá una respuesta decisiva” y advirtió: “Si algún país derriba objetos que aún están en el espacio aéreo ruso, lo lamentará mucho”.

Mientras tanto, tanto Kiev como Moscú confirmaron que la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa y bajo control ruso, permaneció desconectada de la red eléctrica durante cuatro días, lo que reavivó las alertas sobre un posible accidente nuclear.

Infobae