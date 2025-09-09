Emmanuel Macron nombró a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro

El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo.

Macron le ha encomendado "la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.



Antiguo conservador que se unió al movimiento centrista de Macron en 2017, ha ocupado cargos en autoridades locales, territorios de ultramar y durante recientes protestas en que gestionó la ira masiva con diálogo. También ofreció conversaciones sobre autonomía durante los disturbios en Guadalupe en 2021.

Su ascenso refleja el instinto de Macron de recompensar la lealtad, pero también la necesidad de continuidad, ya que repetidos enfrentamientos presupuestarios han derrocado a sus predecesores y dejado a Francia a la deriva.

París se blinda

Francia desplegará 80.000 policías y gendarmes con instrucciones de ser firmes ante los activistas del movimiento 'Bloqueemos todo', quienes buscan paralizar este miércoles los transportes y otros servicios del país en una protesta que recuerda en algunos aspectos a la insurgencia de los 'chalecos amarillos' de 2018.

Con un Gobierno en funciones tras la caída el lunes del Gobierno centrista de François Bayrou en una moción de confianza en la Asamblea Nacional, Francia vivirá una jornada que tensionará aún más su clima social y político, a solo nueve días de otra jornada de paros -esta vez convocada por los sindicatos- el 18 de septiembre.



En París, uno de los epicentros de las protestas, los operadores de transportes públicos han previsto un impacto limitado. Las líneas de cercanías serán las más afectadas, mientras que las de metro, autobús y tranvía funcionarán casi normalmente.

(Con información de Clarín)

