Un tren de alta velocidad descarriló y chocó a otro en España: hay al menos 21 muertos

Un tren Iryo de larga distancia que realizaba un viaje de Málaga a la estación de Puerta de Atocha de Madrid ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), volcándose dos vagones en el incidente e invadiendo la vía contigua. Posteriormente, este incidente ha provocado el descarrilamiento de otro tren de alta velocidad Alvia que iba dirección Madrid-Huelva, el cual también se ha salido de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por el momento, se contabilizan al menos 21 muertos y un centenar de heridos, 25 de ellos graves.

El accidente ha sido inicialmente comunicado desde Adif en un breve texto difundido a través de redes sociales. Las autoridades, los servicios de emergencia y los responsables del tráfico ferroviario ya se han desplazado hasta el lugar de una incidencia, producida poco después de que el primer tren, que transportaba a un total de 317 personas, iniciara el viaje.

En redes sociales, varios pasajeros han narrado lo ocurrido en tiempo real y han incluido tanto imágenes como vídeos del interior de los vagones, en los que se ha ido la luz y se han roto varias ventanas. “Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”, escribe un usuario en un post de X.

La Guardia Civil ha confirmado al menos diez muertes por el accidente (dos viajaban en el Iryo y 3 en el Alvia), algo que también adelantaban los pasajeros antes de las primeras cifras oficiales. Uno de ellos, el periodista de RTVE, Salvador Jiménez, ha relatado cómo el impacto en el accidente se sintió “como un terremoto” en el interior de los vagones. Todavía no se conoce el número de personas atrapadas en los vagones volcados.

Según fuentes de Renfe, el tren de Iryo ha descarrilado a cerca de las 19:45 de la tarde, “produciéndose multitud de heridos y fallecidos”. Al ocupar parte de la vía contigua, el tren Alvia que circulaba por el carril ha realizado un frenazo de emergencia, con varios vagones volcando tras el choque. “Se están evacuando viajeros por ventana a las vías”, informan. “El tripulante está atrapado en la cafetería, sin poder salir, se ha solicitado bomberos y sanitarios”.

Todavía con mucha información sin conocerse, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la subdelegada del Gobierno, Ana López, ya se han dirigido hacia Aldamuz. El servicio de Emergencias, por su parte, ha desplegado varias unidades UVI móviles, además de un vehículo de apoyo logístico y otros cuatro dispositivos de cuidados críticos de urgencia. Por su parte, Cruz Roja también ha activado recursos para apoyar a las personas afectadas.

La provincia de Córdoba ha habilitado todos los hospitales de la provincia con el fin de atender a los heridos. Además, otras comunidades como Madrid también han puesto a disposición centros sanitarios y equipos sanitarios para facilitar las labores de auxilio y atención médica.

Reacciones tras el accidente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comunicado también a través de X que ya se encuentra en el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24) de Adif “siguiendo la información del grave accidente ferroviario”. “Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas”, ha asegurado. Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha expresado también su preocupación por el accidente. “Estamos muy pendientes de las personas afectadas por este suceso”.

Además, las autoridades han pedido que aquellas personas que se acerquen a la zona lo hagan, en todo caso, utilizando chalecos reflectantes y elementos de iluminación para garantizar la seguridad durante las labores de auxilio a las víctimas. Además, con el tráfico entre Madrid y Andalucía suspendido, todos los convoyes que ya habían iniciado su trayecto han sido redirigidos a su estación de origen.

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Iryo, por su parte, cuenta con el número 910 15 00 00.

Infobae