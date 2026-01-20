Denuncian que falsos policías entraron al departamento de la argentina detenida por racismo en Brasil

Mientras avanza la investigación en la causa contra la abogada argentina Agustina Páez denunciada por hacer gestos racistas en Brasil, aseguran que un grupo de personas ingresó al departamento en el que se hospeda en Río de Janeiro simulando ser policías.

La acusación la realizó el abogado de la joven santiagueña de 29 años, Sebastián Robles, quien reveló que todo sucedió durante este lunes por la tarde y generó preocupación en su entorno.

Páez ya se encuentra siendo asistida por el consulado argentino en Brasil, que la acompaña en busca de esclarecer lo sucedido el fin de semana, cuando ocurrió la discusión.

Pero mientras la investigación sigue su curso, Páez vivió una situación que generó preocupación luego de recibir amenazas telefónicas y a través de redes sociales.

“Hoy tuvimos un hecho muy grave, le entraron al departamento personas que decían ser policías, pero en la comisaría le confirmaron que no existía ninguna orden de allanamiento ni procedimiento”, afirmó Robles en diálogo con Noticiero 7 de Santiago del Estero.

Ante este escenario, la defensa presentará en las próximas horas un habeas corpus para solicitar que se modifique la medida cautelar y que Agostina pueda regresar al país y así continuar el proceso desde la Argentina.

En medio de la incertidumbre, familiares y amigos ya se organizan para viajar a Brasil y acompañarla. “Ella está sola porque las amigas viajaron; obviamente está asustada, es una situación complicada para ella”, concluyó.

La situación procesal de la argentina detenida en Brasil

Horas antes, Robles dialogó con TN sobre la situación de su clienta. “Está cumpliendo con las medidas. Ella tiene el DNI en su poder, pero no el pasaporte y sí, hay una medida impuesta, que es el uso de la tobillera, por lo que en el plazo de cinco días la van a notificar”, explicó.

En el mismo sentido, reconoció que los gestos de su clienta corresponden a un delito grave dentro del país vecino, pero remarcó también la situación previa en la que habrían querido estafarla y la insultaron.

“Hay que ser respetuosos en el marco del proceso en todo su contexto; no corresponde sacar una conclusión antes. La condena social no puede reemplazar lo que pueda determinar la Justicia”, señaló.

Asimismo, señaló que “es una situación muy dura y la familia está muy preocupada”. “Queremos determinar bien la situación de ella para ayudarla”, señaló el defensor.

Sobre el final, remarcó que intentarán determinar si existe material para corroborar la supuesta agresión por parte de los hombres que estaban en el bar.

“Estamos en pleno trámite con la embajada en Brasil; ella se encuentra mal, pero estamos tratando de tener acceso al legajo penal para avanzar”, completó.

TN