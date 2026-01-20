Otro accidente de trenes en España: el maquinista murió y hay al menos 15 heridos

Un tren de la red Rodalies de Cataluña, España, chocó este martes contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona, dejando al menos un muerto y 15 heridos, según informó Protección Civil de la Generalitat.

El accidente ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la línea R4, en un contexto de intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región.

Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, la persona fallecida es el maquinista del tren.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, señaló Protección Civil a través de su cuenta en la red social X, donde precisó que los servicios de emergencia se encontraban atendiendo a los heridos en el lugar. Para asistir a los pasajeros afectados, se movilizaron al menos 15 dotaciones de emergencia.

Dos descarrilamientos en un día

En paralelo, las autoridades informaron que este martes otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet, en Girona, y también descarriló. En la formación solo viajaban diez pasajeros y no hubo heridos.

La mayor tragedia ferroviaria de la historia reciente de España

Estos incidentes se producen, además, en un contexto de máxima sensibilidad en España tras la grave tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en Andalucía. Ese día, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos.

El accidente, que involucró a un tren del operador privado italiano Iryo y a otro de la compañía pública Renfe, ocurrió cuando varios vagones descarrilaron y cayeron sobre la vía contigua, impactando con el tren que circulaba en sentido contrario.

Coincidiendo con el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron este martes la zona del siniestro en Andalucía y un hospital de Córdoba, donde se reunieron con heridos y familiares de las víctimas.

Mientras continúan las labores de rescate en Andalucía y la investigación sobre las causas del choque, las autoridades descartaron por el momento la hipótesis de un sabotaje y anunciaron medidas preventivas en distintos tramos de la red ferroviaria, en un intento por reforzar la seguridad tras una de las peores tragedias ferroviarias en España en la última década.

TN