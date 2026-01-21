Alerta en Florianópolis por un brote de gastroenteritis: el mapa de las playas que se recomienda evitar

El verano en el sur de Brasil encendió las alarmas: Florianópolis y otras playas de Santa Catarina atraviesan un brote de Enfermedad Diarreica Aguda que ya afectó a más de 10 mil personas en las últimas semanas, según datos oficiales del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud del Estado.

La situación preocupa especialmente a los turistas argentinos, que eligen cada año las playas de la región para sus vacaciones. El contagio se produce principalmente por el contacto con aguas contaminadas o el consumo de alimentos y bebidas sin la higiene adecuada.

Qué síntomas genera y por qué se disparó el brote

La enfermedad se manifiesta en sectores costeros con presencia de la bacteria Escherichia coli. Los principales síntomas son diarrea líquida, dolor abdominal, náuseas y, en algunos casos, vómitos.

El Departamento de Salud del Estado explicó que el brote se disparó en pleno verano, una época marcada por las altas temperaturas, la mayor circulación de personas, el consumo de alimentos fuera del hogar y la exposición a aguas no aptas para el baño.

Qué playas evitar: los puntos críticos en Florianópolis y Bombinhas

El último informe del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina encendió la luz roja: en Florianópolis se analizaron 88 puntos de muestra y 29 resultaron no aptos para bañarse. En Bombinhas, otra localidad turística muy visitada, se tomaron 17 muestras y siete dieron resultado negativo.

Esto significa que hay zonas donde el riesgo de contagio es alto y las autoridades recomiendan evitar el ingreso al agua.

Según indicaron las autoridades, la mejor forma de informarse es consultar el mapa interactivo que indica cuáles playas se encuentran aptas para actividades recreativas y cuáles no.

