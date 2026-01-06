La Casa Blanca se reunirá con petroleras de EE.UU. para definir un plan en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos busca reunirse con ejecutivos de compañías petroleras de su país a finales de esta semana. El objetivo es discutir la producción en Venezuela después lo que significa la captura de Nicolás Maduro.

Washington quiere conseguir que las principales compañías petroleras de Estados Unidos regresen al país sudamericano después de casi dos décadas de que el Gobierno venezolano tomara el control de las operaciones energéticas lideradas por EE. UU.

Las tres mayores petroleras estadounidenses —Exxon Mobil XOM.N, ConocoPhillips COP.N y Chevron CVX.N— aún no han tenido ninguna conversación con el Gobierno sobre la destitución de Maduro, según ejecutivos familiarizados con el asunto.

Eso contradice las declaraciones de Donald Trump de que ya había mantenido reuniones con "todas" las petroleras. "Nadie en esas tres compañías ha tenido conversaciones con la Casa Blanca sobre operar en Venezuela, antes o después de la destitución hasta este momento", explicó una de las fuentes.

Las próximas reuniones serán cruciales para las esperanzas del Gobierno de Trump de impulsar la producción de crudo y las exportaciones de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo y cuyos barriles pueden ser refinados por compañías estadounidenses. Lograr ese objetivo requerirá años de trabajo y miles de millones de dólares de inversión, según analistas.

Con información de TN.