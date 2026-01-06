Estafa de alquiler en Chile: más de 200 turistas argentinos afectados en Viña del Mar

Una estafa de alquiler en Reñaca dejó al menos 200 turistas argentinos sin alojamiento en pleno inicio de la temporada de verano en Viña del Mar. Las víctimas habían reservado departamentos en un supuesto apart hotel, realizaron pagos anticipados y, al llegar al lugar, descubrieron que todo era falso.

El caso ocurrió en el balneario chileno de Reñaca, donde funcionaba una página web falsa bajo el nombre “Holiday Reñaca”. Se ofrecían alojamientos a precios llamativamente bajos, con enlaces que redirigían a plataformas conocidas como Booking y correos electrónicos con dominio empresarial, lo que generó confianza entre los turistas.

Algunos damnificados adelantaron más de un millón de pesos argentinos (equivalente a unos 1.100 dólares) por reservas que nunca se concretaron. “Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad. Ahí entendimos que era una estafa. La impotencia es total”, relató Sergio González, turista proveniente de Santiago del Estero.

Otro de los afectados, Ignacio Almenara, contó que aprovechó un supuesto descuento del 20% y transfirió 1.330.000 pesos argentinos. “Tenían una página verificada y un mail con dominio propio”, explicó.

El verdadero propietario de los departamentos, Egon Pfaff, aseguró que su identidad fue suplantada. Según explicó, el estafador utilizó sus datos, fotografías y referencias para montar el engaño. “Los turistas pensaron que yo estaba arrendando los departamentos”, señaló.

La agente inmobiliaria argentina Valentina Funes, quien asistió a varias familias afectadas para conseguir alojamiento de urgencia, estimó que el número de damnificados supera las 200 familias, provenientes de distintas provincias del país.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso recomendaron extremar los cuidados al momento de contratar alojamiento. “Siempre hay que optar por servicios formales, registrados en el Servicio Nacional de Turismo”, advirtió su gerente general, Marcela Pastenes.

Disculpas bíblicas

Antes de desaparecer, el responsable del fraude cerró el sitio web y publicó un mensaje pidiendo disculpas, acompañado por una cita bíblica.

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice”, confesó.

Luego citó el salmo 51 Miserere:

“Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito, yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti solo he pecado”.

Con información de Infobae.