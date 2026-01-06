¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Análisis de la situación

La ONU advierte que la situación en Venezuela puede empeorar tras el ataque de EE. UU.

Según el organismo internacional, la inestabilidad del país y la mayor militarización tras la intervención estadounidense pueden empeorar la situación de los derechos humanos.

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 08:52

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la situación de Venezuela podría empeorar tras la intervención militar de Estados Unidos, que incluyó la detención del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Según el Alto Comisionado del organismo, liderado por Volker Türk, la inestabilidad en Venezuela y la mayor militarización tras la intervención estadounidense del pasado sábado pueden empeorar la situación de los derechos humanos en ese país.

Según el Alto Comisionado el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas desde el sábado autoriza restricciones a la libre circulación de personas, así como la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta. Por eso les pidió a “las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos".

El comunicado advirtió que los derechos humanos en Venezuela sufren un "continuo deterioro" desde hace aproximadamente una década, "fueron violados durante demasiado tiempo" y la situación tras la invasión estadounidense puede empeorar.

A raíz de la intervención estadounidense las autoridades venezolanas declararon el llamado estado de conmoción exterior, un tipo inédito de estado de excepción que le otorga al país caribeño facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

TN

