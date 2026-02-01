Corrientes: tres policías resultaron heridos tras una violenta riña

Tres efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía de Corrientes resultaron agredidos y con lesiones durante un operativo realizado en la vía pública, tras un llamado de emergencia por una riña de gran magnitud.

El hecho ocurrió cerca de las 14 de este domingo, luego de un aviso al 911 que alertaba sobre una pelea en inmediaciones de la avenida J. R. Vidal y calle Estocolmo.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la riña y solicitó la colaboración de más móviles, debido a la magnitud de la situación.

Según la información oficial, al advertir la presencia policial, algunas personas comenzaron a agredir al personal arrojando piedras, lo que derivó en la demora de uno de los agresores.

Como consecuencia del ataque, tres policías resultaron con lesiones, presentando golpes y hematomas. Uno de ellos sufrió un golpe con un objeto contundente en la cabeza, lo que provocó la pérdida de conocimiento.

Los efectivos heridos fueron retirados del lugar en un móvil policial y posteriormente asistidos por el servicio de emergencias 107. Luego, los tres funcionarios fueron trasladados al Hospital Escuela para la realización de estudios de mayor complejidad.

Las actuaciones continuaron en la dependencia policial correspondiente.