Mandiyú, el último campeón, el gran ausente del Provincial

El torneo Provincial de Clubes 2025 que organiza la Federación Correntina de Fútbol contará con la participación de 32 clubes y el gran ausente será el Deportivo Mandiyú, el último campeón. El conjunto Albo ganó dos de las últimas tres ediciones del certamen de primera división.

Capital tendrá cuatro representantes. Además de Mandiyú, también optó por no jugar Curupay, de manera deportiva clasificaron Empedrado y Sportivo, mientras que Boca Unidos y Lipton fueron invitados.

Mandiyú campeón del Provincial, del Oficial de la Liga Correntina y de la Súper Copa también en Capital decidió no ser parte del certamen de primera división que organiza la Federación priorizando todos sus esfuerzos en avanzar con la infraestructura de su sede ubicada en Santa Catalina.

La lista de clubes invitados se completa con Barraca de Paso de Los Libres, Berón de Astrada de Esquina, Deportivo Concepción de Saladas, Hogar Hermanos de Bella Vista y Estudiantes de Virasoro.

Los 32 clubes participantes fueron divididos en 8 grupos de 4 integrantes cada uno. La agrupación se realizó por cercanía geográfica y por sorteo. En el 2025, fueron 39 las entidades que jugaron el Provincial.

Entre los participantes para el 2026 están Victoria de Curuzú Cuatiá, actual subcampeón provincial y los elencos goyanos de Huracán, Central y Matienzo. También está Sportivo Santa Lucía que compite en la Liga Goyana. Queda por definir el segundo representante de Monte Caseros.

Así quedaron definidas las zonas

Zona 1: Boca Unidos, Lipton, Estrada (Bella Vista) y Hogar Hermanos (Bella Vista).

Zona 2: Sportivo Corrientes, Deportivo Empedrado, El Decano (Ituzaingó) y Unión (Ituzaingó).

Zona 3: Sportivo Santa Lucía, Matienzo (Goya), Concepción (Saladas) yCalle Poí (Saladas).

Zona 4: Central Goya, Huracán (Goya), Football (Esquina) y Berón de Astrada (Esquina).

Zona 5: Victoria (Curuzú Cuatiá), Barracas (Curuzú Cuatiá), Porá Purajey (Sauce) y Atlas (Sauce)

Zona 6: Panificación (Paso de los Libres), Barraca (Paso de los Libres), Villa Calma (Santo Tomé) y Belgrano (La Cruz).

Zona 7: Santurtún (Santo Tomé), Berón de Astrada (Santo Tomé), Estudiantes (Virasoro) y San Alonso (Viraroso).

Zona 8: San Lorenzo (Monte Caseros), Monte Caseros 2, Comunicaciones (Mercedes), Villa del Parque (Curuzú Cuatiá).