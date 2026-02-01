Wanda Nara hundió a Icardi tras lanzar su nueva canción: “Me lo imagino en el baño..."

Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales y a dejar a Mauro Icardi en el centro de la escena, esta vez sin nombrarlo pero con un gesto que habló por sí solo. Tras el lanzamiento de su nueva canción junto a MC Binn, “O Bicho Vai Pegar (Remix)”, la empresaria celebró el impacto del tema con un posteo que muchos interpretaron como una burla directa hacia el futbolista.

Desde sus redes sociales, Wanda compartió una captura del videoclip publicado en YouTube, que en pocas horas superó las 200 mil visualizaciones y se ubicó entre las principales tendencias de música. Sobre la imagen, sumó un mensaje: “Seguimos subiendooo. Escuchalo acá”, acompañado de corazones, dejando en claro su entusiasmo por el buen momento profesional que atraviesa.

Pero lo que más llamó la atención no fue el éxito del tema, sino el comentario que eligió destacar entre los miles que recibió el video. “Ya me imagino a Mauro leyendo los comentarios en el baño. Bravo Reina, ¡te amamos WAN!”, decía el mensaje de un seguidor que Wanda decidió repostear sin filtro.

El gesto no pasó desapercibido y fue leído por muchos como una chicana directa al padre de sus hijas, con quien mantiene un vínculo cargado de tensiones, idas y vueltas y fuertes cruces públicos.

Funete: Ciudad Mágazine