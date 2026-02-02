Anahí se consagró como la gran ganadora de los Carnavales de Bella Vista 2026. Competirá en Capital en el Carnaval Provincial. En segundo lugar quedó Alelí, mientras que Sapucay compartió el empate en la posición siguiente.

El recuento de votos evidenció un amplio dominio de Anahí, que se impuso en la mayoría de los principales rubros, tanto en categorías mayores como infantiles, además de destacarse en batería, embajadoras, solistas y grupos coreográficos.

Entre los resultados más relevantes, en Comisión de Frente el reconocimiento fue para “El ser correntino” de la Comparsa Sapucay. En tanto, Portaestandarte y Cordoneras quedó en manos de “Identidad y barrancas” de Anahí, mientras que Portabandera y Maestro de Sala fue para “Expansión del Cosmos” de la Comparsa Alelí.

En categorías individuales, Anahí volvió a marcar presencia con Abril Rausch como Bastonera Mayor con “El atardecer”, y Ariela Vaccaro Mórtola como Bastonera Infantil con “Brotes de Esperanza”. La Embajadora Mayor fue Camila Azul Repetto con “El ocaso”, y la Embajadora Infantil, Juana Vandecaveye con “Frutilla”, ambas representantes de Anahí.

Asimismo, los primeros puestos en Destaques Femeninos y Masculinos (mayores y menores), Grupo Mayores, Grupo Infantil, Pareja/Dúo Mayores y Pareja/Dúo Menores quedaron íntegramente en manos de la Comparsa Anahí.

Una de las pocas categorías que no fue conquistada por Anahí fue Solista Masculino Menor, donde resultó ganador Eliel Lanser, de la Comparsa Alelí.

El Espíritu de Carnaval fue para Juan Carlos Alegre (Anahí). En el ámbito infantil, el Rey del Carnaval Infantil fue compartido entre Alelí y Anahí, mientras que la Reina de Comparsa Infantil fue Carmela Mórtola (Anahí). En categoría mayor, la Reina de Comparsa fue Paula Olivetti, también de Anahí.

En el rubro Batería, Anahí volvió a destacarse con Facundo Torrez Karlen como Portaestandarte de Batería, los Pasistas de Batería “Los colores de Anahí”, el Vestuario de Batería “Músicos de Anahí” y la Mejor Batería, que fue para la Batería “Roja y Blanca”. La Reina de Batería Infantil fue Juana Bruzzo Bender (Anahí), mientras que la Reina de Batería Mayor fue Fiorella Gómez (Sapucay).

En los rubros estructurales, el Mejor Portal resultó en empate entre Sapucay y Anahí, mientras que el Carro Abre Alas quedó para Anahí.

De esta manera, con una performance arrolladora, la Comparsa Anahí se alzó con el máximo galardón y se consagró oficialmente como Mejor Comparsa de los Carnavales 2026. En segundo lugar quedó Alelí, mientras que Sapucay compartió el empate en la posición siguiente.

Con información de Radio Bella Vista