Muerte de "El Mencho": Trump pidió a México que profundice acciones contra el narcotráfico

Donald Trump aseguró, el lunes, a través de su redes sociales, que México debe "intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas", luego del operativo que eliminó al poderoso narco conocido como "El Mencho".

"Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!", escribió Trump en Truth Social

Además, el presidente estadounidense confirmó que EEUU brindó apoyo de inteligencia al operativo para capturar al líder del cártel y aplaudió al ejército mexicano por derrotar a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.

De ese mismo modo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, agradeció la ayuda por parte de la administración de Trump al Ejército mexicano, logrando una "exitosa ejecución" de la operación, de acuerdo a información que pudo acceder Agencia Noticias Argentinas.

"Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al Gobierno de México para ayudar en una operación en Talpalpa, Jalisco (México), en la que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, un infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación", expresó Leavitt. A lo que agregó: "El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestra patria se enfrenten a la ira de la justicia que se merecen desde hace tiempo".

Quién era Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho”, tenía 59 años y era uno de los delincuentes más buscados por México y EEUU, que incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

Bajo su liderazgo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país, con presencia territorial en múltiples estados y participación en narcotráfico internacional, uso de artefactos explosivos y enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad.

De acuerdo al operativo, la Secretaría de la Defensa Nacional detalló en un comunicado que, fuerzas especiales del Ejército, con el apoyo de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea, se desplegaron en el municipio de Tapalpa, a unos 100 kilómetros al suroeste de Guadalajara, la capital de Jalisco, y allí se logró la detención. En ese momento, "El Mencho" resultó gravemente herido en el lugar y murió mientras era trasladado a Ciudad de México por vía aérea.

Ámbito