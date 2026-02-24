Juan Pablo Valdés otorgó 187 becas para cadetes de la Escuela de Policía de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés firmó el decreto Nº 318 que establece 187 becas para cadetes de la Escuela de Policía de Corrientes. La medida apunta a acompañar la formación de los aspirantes en la provincia.

Además, mediante el decreto Nº 319, el mandatario provincial oficializó el nombramiento de 198 nuevos oficiales. Se trata de efectivos recientemente egresados de la 53ª promoción de la Escuela de Oficiales.

Con estas decisiones administrativas, el Ejecutivo provincial formalizó tanto el otorgamiento de becas como la incorporación de nuevos integrantes a la fuerza. Ambas disposiciones fueron rubricadas en las últimas horas.