Política provincial

Juan Pablo Valdés otorgó 187 becas para cadetes de la Escuela de Policía de Corrientes

Además, oficializó la incorporación de oficiales de la 53ª promoción.

Por El Litoral

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 07:54

El gobernador Juan Pablo Valdés firmó el decreto Nº 318 que establece 187 becas para cadetes de la Escuela de Policía de Corrientes. La medida apunta a acompañar la formación de los aspirantes en la provincia.

Además, mediante el decreto Nº 319, el mandatario provincial oficializó el nombramiento de 198 nuevos oficiales. Se trata de efectivos recientemente egresados de la 53ª promoción de la Escuela de Oficiales.

Con estas decisiones administrativas, el Ejecutivo provincial formalizó tanto el otorgamiento de becas como la incorporación de nuevos integrantes a la fuerza. Ambas disposiciones fueron rubricadas en las últimas horas.

