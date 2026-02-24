¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Las noticias más importantes del 24 de febrero

Por El Litoral

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 07:07

Endurecieron los cargos contra los integrantes del Tren de Aragua que operaban en Corrientes

"Viajes, camionetas y un Iphone 17": la fake news sobre un ex senador correntino

Operativos de salud en Corrientes: harán controles de oftalmología y odontología

Los proyectos clave que el gobierno busca aprobar en la última semana de extraordinarias

Guardavidas salvaron a tres personas que se estaban ahogando en una playa de Corrientes

Por la lluvia, un camionero correntino perdió el control y chocó en Ruta 11

La Cruz Roja dictará cursos de primeros auxilios y RCP

