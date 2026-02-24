Javier Milei reúne al Gabinete en la previa de su discurso ante el Congreso

El presidente Javier Milei encabezará hoy a las 9 una reunión de Gabinete en Casa Rosada, con eje en la reforma laboral. La convocatoria se produce en los días previos al debate en el Senado, que deberá decidir si aprueba los cambios introducidos por Diputados a la reforma laboral.

La reunión también se da antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, prevista para el domingo 1 de marzo. En esa oportunidad, Milei brindará un discurso donde expondrá los lineamientos de gestión para 2026.

Según fuentes oficiales, el mandatario enumerará los proyectos estratégicos que impulsará el Ejecutivo durante el nuevo período legislativo. Entre las prioridades figuran la reforma política y el nuevo Código Penal, que aún no ingresó al Congreso.

En la agenda oficial también aparecen la Ley de Financiamiento Universitario y reformas en materia penal, tributaria y de seguridad nacional. Asimismo, podrían impulsarse cambios en la Ley de Salud Mental.

Si la Ley de Glaciares obtiene media sanción en el Senado, se espera que sea debatida en Diputados a partir de marzo. Por el momento, el Gobierno no avanzará con la cobertura de vacantes en la Corte Suprema ni con pliegos de jueces y fiscales pendientes.

El contexto parlamentario muestra un escenario diferente al del año pasado para el oficialismo. Tras las elecciones de medio término, La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y 21 senadores.

Desde la Casa Rosada consideran que el oficialismo tiene mayor capacidad de negociación en ambas cámaras. El vínculo con bloques aliados y legisladores cercanos a gobernadores dialoguistas resulta clave para garantizar el quórum y aprobar proyectos.

La apertura del año legislativo marcará así el rumbo político del tercer año de mandato de Milei, con la reforma laboral como uno de los ejes centrales.

Con información de TN.